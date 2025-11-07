【ヤマヒロのぴかッと金曜日】「減反」→「増産」→「（事実上の）減反」まさに『猫の目農政』だ。しかも、たった１年でコロコロと日本人の主食を振り回してきた。令和のコメ騒動は昨年夏、米屋の棚にコメが並んでないと騒がれはじめたことに端を発する。この時、コメは足りていると言い続けた農水省への信頼は地に落ちた。新たに就任した小泉農相（当時）が備蓄米放出に踏み切ったのが今年３月。コメの値段は一時期、一番高