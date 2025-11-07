【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は６日、「相互関税」などの関税措置を米連邦最高裁判所が違法と判断した場合は「第２の戦略を練らなければならない」と述べ、別の手段で関税を継続する考えを示唆した。訴訟では、国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などの合法性が争われている。米メディアによると、違法と判断された場合、米政府は通商拡大法２３２条に基づく追加関税の対象を拡大する可能性な