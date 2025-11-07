きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1200円以上下落しました。【写真を見る】【速報】日経平均株価一時1200円超の下落5万円台割れ民間の調査でアメリカの雇用情勢の減速が意識され、前日のニューヨーク市場ではハイテク関連の株を中心に値下がりしました。けさの東京市場でも半導体関連の株の下落が相場を押し下げ、節目の5万円台を割り込んでの値動きとなっています。