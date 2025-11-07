9月の家計調査で、消費に使った金額は去年より1.8%増加しました。5か月連続のプラスです。総務省が発表した家計調査によりますと、9月の2人以上の世帯が消費に使った金額は30万3214円で、物価の変動を除いた実質で去年9月と比べ1.8%増加しました。5か月連続のプラスです。▼中古車や軽自動車購入が増えたことで、自動車等関係費が+19.8%と大きく増加したほか、▼ふるさと納税のポイント付与が廃止される前の駆け込みによって、寄付