【ワシントン共同】米運輸省は6日、全米40の主要空港で航空便の運航を7日から順次減らすよう指示した。7日は4％の削減とし、14日までに10％減らす。政府機関の一部閉鎖で航空管制官の人員不足が生じていることへの対応。