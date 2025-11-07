大型トレーラーに大型トラックが追突きょう（7日）未明、群馬県の北関東自動車道で大型トレーラーに大型トラックが追突し、大型トラックの男性運転手が死亡しました。この事故で、現場付近がおよそ6時間にわたり通行止めとなりましたが、先ほど解除されました。【写真を見る】北関東自動車道で大型トレーラーと大型トラックの事故男性（62）が死亡事故の影響で伊勢崎IC〜太田薮塚ICでおよそ6時間の通行止め群馬・伊勢崎市