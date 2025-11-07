ビジュアル系バンド「電脳ヒメカ」のボーカル越路屋葵が7日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されていた自身の行動について謝罪した。越路屋は「この度は、今までの自分の軽率な行動が原因で問題となっている事案によりリークされ、電脳ヒメカを応援してくれている方々、同時に自分を応援してくれている方々へ不快な思いをさせてしまっていることを大変申し訳なく思っております」と言及。「プロのアーティストとして起