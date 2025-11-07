私は旦那と4歳になる娘のリリと3人で暮らしています。みなさんは、誰かのお祝いに招かれたとき、そこで自分のお祝いごとの発表をしますか？たとえば誰かの誕生日のとき、自分のイベントを被せて招待したりしますか？私は考えられません。主役はひとりでいいと思っています。それなのに、義弟夫婦がわが家のイベントに自分たちのイベントを被せてくるのです。気分が悪いことを伝えても、旦那は「気にしすぎ」だというのですが…