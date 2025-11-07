みなさんは、住まいにこだわりはありますか？今回は最近、庭に植木がないお宅が多いように感じるという投稿者さんからの投稿を紹介します。かつては多くの住まいにあった庭木ですが、近年では庭をすっきりと舗装し、草木をなくす家庭が多いのではないでしょうか。どうして庭木を嫌う人や、切ってしまう人が増えているのか、投稿者さんは考えるようです。『植木が嫌いな人が増えていますよね。庭の木を切ってしまうのはなぜ？』投