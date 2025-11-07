今年8月、岡山県津山市の資材置き場の重機などに放火したとして、津山市の会社員の男（35）がきのう（6日）逮捕されました。 建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、津山市東一宮の会社員の男（35）です。 警察によりますと、男は今年8月25日午後10時15分ごろ、津山市の建設会社の資材置き場で、なんらかの方法で、油圧ショベル、クローラーキャリア、コルゲート管約50本（合計572万円相当）に放火した疑い