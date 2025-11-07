＜ACNチャンピオンシップ初日◇6日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞直近2試合連続予選落ちを喫している生源寺龍憲が「66」で回り、首位と2打差の5アンダー・3位タイの好スタートを切った。12月には米ツアーの予選会（Qスクール）に挑戦予定。来季の出場権獲得に向けて、しっかり調子を取り戻してきた。《写真》渋いぜ！生源寺が愛用する藤本技工ウェッジ「スコアもそうですけど、ラウンド中の感触も良かっ