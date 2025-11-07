＜JLPGA最終プロテスト 3日目◇6日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞3日目終了時点で合格圏内の20位タイまでにいる、“一発合格”を目指す高校3年生世代は3人。2位の伊藤愛華、9位タイの田村萌来美（ルネサンス高）、そして15位タイの仲村梓（エナジックスポーツ高）。そのひとりの仲村は“恩返し”の合格を目指していく。【写真】2位で最終日に向かう高校3年生「朝からショットの調子がよくなかったから