11月6日夜、静岡市駿河区の市道で、道路を横断中の81歳の女性が乗用車にはねられ意識不明の重体です。 6日午後6時頃、静岡市駿河区池田の市道で、道路を横断していた近くに住む女性（81）が乗用車にはねられました。 この事故で、女性は全身を強く打ち、意識不明の状態で病院に運ばれました。乗用車を運転していた静岡市葵区に住む会社員の女性（56）にけがはありませんでした。 警察によりますと、車が西に向かって走っていた