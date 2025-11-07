予期せぬ妊娠やいじめといった悩みなどを無料で相談できる居場所が、来月から大阪市内に新たに開設されます。６日、大阪市港区と大学教授らが交わしたのは「弁天町ユース保健室」に関する協定です。「ユース保健室」とは、中学生から２０代の若者らが予期せぬ妊娠や虐待、いじめといった悩みを看護師などに無料で相談できる居場所のことで、児童虐待の研究を続ける大学教授などが立ち上げました。聞き取られた相談は、事案