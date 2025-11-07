阪神の桑原謙太朗新コーチ（40）が7日、高知県安芸市での秋季キャンプに合流した。練習前に円陣でスピーチをした。小学生を指導する球団のアカデミーのコーチを2年間務め、4日にコーチ就任が発表された。会見では「（自身が投げた真っスラも）個性。フォーク系が得意な投手もいればスライダー系が得意な投手もいる。特徴を生かしてやっていけばいいというのを伝えたい」と抱負。個性を引き出すコーチングをテーマに掲げていた