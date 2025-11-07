世界文化社は7日、競泳の池江璃花子選手の半生を描いた伝記『池江璃花子』を2026年1月22日に刊行することを発表した。3度のオリンピック出場、白血病との闘い、そして次なる目標へ…池江選手の歩みを漫画と臨場感あふれる文でつづった伝記となっている。【写真】美しい！大人フェミニンな衣装で登場した池江璃花子同書では、池江選手のお話をもとに、小学生時代までを漫画で生き生きと再現し、中学生時代から世界水泳2025まで