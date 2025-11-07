コメンテーターの玉川徹氏が７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ドジャースの大谷翔平が「ＭＶＰってずっと取るんじゃないか」と語った。ＭＬＢで受賞ウイークがスタート。玉川氏は「ＭＶＰってずっと取るんじゃないかなって。敵はケガだけじゃないかって気がしますよね」と予想する。今年は投手と打者の二刀流を復活させた大谷選手に「やっぱり二刀流って１＋１＝２じゃないっ