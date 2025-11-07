女優・のん（32歳）が、11月7日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。食べることが大好きで、中学生の頃は「米6合食べてました」と語った。6日に都内で行われた、フードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CM発表会に登壇したのんが、番組のインタビューに対応。とにかく食べることが大好きだというのんは「（中でも）白米が好き。中学生のときは、（朝の）部活の前に6合食べてました」と話し、イ