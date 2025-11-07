◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント最終日決勝▽慶大９−４明大（６日・神宮）慶大が明大に逆転勝ちで５季連続１８度目の新人戦Ｖを成し遂げた。１点を追う９回、打者一巡の猛攻で一挙６点と打線がつながった。２０２３年夏の甲子園で慶応（神奈川）を１０７年ぶりの日本一に導いたメンバーがスタメンに７人並び、堂々の戦いぶり。リーグ戦では３季連続５位の中、来春のＶ字回復へ期待が持てる優勝となった。＊＊