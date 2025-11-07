東京株式市場で日経平均株価が大きく値下がりし、5万円を割り込みました。取引時間中に5万円を下回るのは、一時2400円を超える大幅な下落となった5日以来、2日ぶりです。アメリカ市場でダウ平均やナスダックなど主要な株価指数が下落した流れを受け、東京市場でもAI関連株を中心に売り注文が優勢となっています。