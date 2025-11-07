かっぱ寿司では、2025年11月6日から19日まで「かっぱの本気まぐろ祭り」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。かっぱ寿司の「本気」ネタを味わい尽くせるコクのある旨みを楽しめる「みなみ鮪赤身」と、脂の旨みを味わえる「大切り びん長はらも」が、それぞれお得な1貫110円で食べられます。そのほか、「いか」「たこ」3種を1皿で堪能できる「3種のいかたこ食べ比べ」、漬（づ）けならではの旨みの「みなみ鮪赤身 漬け」、