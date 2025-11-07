2019Ç¯¤Ë²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖCHAGE and ASKA¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿ASKA¡Ê67¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎµÜºê·°¡Ê36¡Ë¤¬5Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ASKA¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛµÜºê·°¤ÈASKA¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥Ï¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò5·î17Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢ASKA¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥Ï¥°¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿µÜºê¡£¡ÖASKA¤µ¤ó¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡¢¥¹¥Æ¥­¡×¡Ö¥Ï¥°¡¢µã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿