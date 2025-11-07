7日朝、秋田市の桜中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、7日午前6時10分ごろ、秋田市桜台一丁目の桜中学校のグラウンドの北側の通路にクマ1頭がいるのを、車で走っていた20代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。桜中学校までは約50メートルで、警察が注意を呼びかけています。