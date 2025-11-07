7日朝、能代市の能代第一中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、7日午前7時ごろ、能代市盤若町の能代第一中学校の西門近くの茂みの中にクマ1頭がいるのを、徒歩で出勤中だった50代の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。警察が注意を呼びかけています。