韓国コスメブランドのエチュードは11月1日、「ぽよんアイメイカー」（2,200円）を、Qoo10日本公式ストアにて先行発売します。■付属チェーンでチャームコスメにも！同商品は、しっとり柔らかいテクスチャーで目元のツヤ感を演出するアイパレット。肌と一体化したような高いフィット感で粉飛びを防ぎ、濡れたようなツヤめきをかなえます。ピンク、コーラル、ブラウンで構成させた7色で、ハイライターゾーンとマットゾーンの2層にわ