アリアケジャパン [東証Ｐ] が11月7日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比70.3％増の59.1億円に拡大したが、通期計画の129億円に対する進捗率は45.8％となり、5年平均の43.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.1％減の69.8億円に減る計算になる。 同時に、今