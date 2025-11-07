元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。住むところを確保することの大切さを訴えた。番組では東京の住宅価格や家賃が高騰していることを受けて、都が子育て世帯などが手頃な価格で安心して暮らせる「アフォータブル住宅」を供給する政策に乗り出したことを報道。東京都と民間企業がそれぞれ１００億円を出資し、ファンドを作り、マンションや戸建