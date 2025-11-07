EXILE ATSUSHIとEXILE TAKAHIROが、きょう7日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】2人揃って『徹子の部屋』出演したTAKAHIRO＆ATSUSHI来年、グループのメジャーデビュー25年を迎える2人が、これまでの歩みや、コンサート中のハプニングなど秘話を明かす。また、ボーカルコンビとしての不思議な絆や、互いが知る素顔についても聞く。TAKAHIROは2006年に『EXILE Vocal Battle Audition 20