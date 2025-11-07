日本相撲協会は7日、福岡国際センターで大相撲九州場所（9日初日）の取組編成会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。秋場所で今年3度目の優勝を果たし連覇を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は初日にベテランの小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）と対戦する。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は平幕・伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）、先場所途中休場の大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）は若隆景（30＝荒汐部屋）と対戦。大関獲り