埼玉県所沢市の元職員の男が、親族らを自身や妻の扶養に入れ、住民税や保育料の還付金を不正に受け取るなどしたとして、埼玉県警に追送検されたことが捜査関係者への取材でわかりました。この事件は当時、所沢市の市民税課の職員だった田中海斗被告（31）が市役所のパソコン端末から住民基本台帳ネットワークシステムにアクセスし、自分の親族ら14人のマイナンバー情報を不正に閲覧し、入手したなどとしてこれまでに2度逮捕され、