富山県警本部架空の暗号資産（仮想通貨）への投資名目で東京や大阪などの男女約540人から無登録で出資を募ったとして、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで7人が再逮捕された事件で、集めた会員が全国で約2千人に上るとみられることが7日、捜査関係者への取材で分かった。同法違反容疑で再逮捕した富山市の会社役員小沢淳容疑者（45）ら7人は、富山県内外で定期的にセミナーを開き「AIを用いて運用するので必ず利益が出