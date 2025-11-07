モデルでタレントの山崎みどり（42）が6日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ダイビングの様子を投稿した。「小浜島」と題し、ビキニ水着で小浜島の海に潜った動画を公開。「ハート型の珊瑚かわいかった海が綺麗過ぎて永遠に泳げる」とつづり、透明度の高いコバルトブルーの海や、サンゴなどを満喫した。フォロワーからも「超綺麗だよー」「素敵」「マーメイドを発見しました」などのコメントが寄せられた。ま