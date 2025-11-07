タレント鈴木奈々（37）が6日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。鈴木は「下着の撮影中ですバストにハリが出て形が綺麗になった気がする!今のバストが一番自信あります!自分磨きして彼氏作るぞー」とコメントし、ピンク色のランジェリーにロングカーディガンを羽織った、自撮り写真を投稿。白い美谷間をあらわにした。さらに「#身長154cm#体重51キロ」と明かした。この投稿にフォロワーからは「彼氏になり