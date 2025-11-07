コスプレーヤーえなこ（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。えなこは「本日発売の『月刊少年チャンピオン』表紙です」と告知し、ランジェリーショットを公開。お団子ヘアのえなこは床に座り、キュートなランジェリーからバストと美脚をあらわにしている。この姿にフォロワーからは「自然体な感じで超・超・超好み」「破壊力あり過ぎて」「撃ち抜かれるかわいさ」とコメントが寄せられている