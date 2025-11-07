ジャパンモビリティショー2025で世界初公開された、ホンダの小型EV「Super-ONE Prototype」（筆者撮影）【写真を見る】ジャパンモビリティショーで世界初公開、ホンダの小型EV「Super-ONE Prototype」（44枚）ホンダが2026年に市販予定と発表した「Super-ONE Prototype（スーパーワン・プロトタイプ/以下、スーパーワン）」が話題を呼んでいる。これは、軽自動車の乗用EV「N-ONE e:（エヌワン イー）」をベースに、ワイドボディ化