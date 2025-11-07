6日夕方、秋田市の明桜高校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、6日午後6時10分ごろ、秋田市下北手桜字守沢の明桜高校で敷地内のイチョウの木にのぼっているクマ1頭を、学校関係者が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。明桜高校の敷地内では6日午前8時10分ごろにも、体長約50センチのクマ1頭が目撃されています。警察が注意を呼びかけています。