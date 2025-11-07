プレックスは、『秘密戦隊ゴレンジャー』より「EX三輪車 秘密戦隊ゴレンジャー アカレンジャーAタイプ」(10,780円)、「EX三輪車 秘密戦隊ゴレンジャー(アオレンジャー＋キレンジャー／ミドレンジャー＋モモレンジャー)Aタイプ」(各15,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月7日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「EX三輪車