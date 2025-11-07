レアル・マドリードは6日、フランス代表MFオーレリアン・チュアメニが左ハムストリングの一部を損傷したと発表した。チュアメニは、4日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節のリヴァプール戦でフル出場を果たしていた。同選手は今季、公式戦15試合すべてに出場しており、中盤の要として活躍している。発表によると、チュアメニは左太もものハムストリングを構成する筋肉である半腱様筋を損傷したとのこ