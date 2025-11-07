AFA（アルゼンチンサッカー協会）は6日、11月の国際親善試合を戦うアルゼンチン代表のメンバー24名を発表した。アルゼンチン代表はFIFAワールドカップ26南米予選で12勝2分4敗と圧倒的な成績を残し、勝ち点「38」を積み上げて、首位で全日程を終えた。“王者”として臨む来年のFIFAワールドカップまで残り1年間を切った中、11月はアンゴラの首都ルアンダへ向かい、14日に年内最後の親善試合に臨む。なお、チームはルアンダへ飛