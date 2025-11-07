フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が6日までにインスタグラムを更新。衣装姿を投稿した。皆藤アナは「今週のゴゴスマの衣装です」と説明し、ふんわりとしたシルエットのブラウスに、黒のスカートを合わせたコーディネートを披露した。髪はすっきりとアップスタイルにまとめている。この姿にフォロワーからは「美の進化が止まらない」「やっぱり愛ちゃんは白が似合う可愛い」「可愛い笑顔も素敵」「癒しをありがとう」とコメン