今日7日は、関東では晴れて、最高気温は20℃前後まで上がるでしょう。ただ、昼頃から北風が強まり、夜はグッと冷えそうです。8日(土)は雲が広がりやすく、日中も空気がヒンヤリするでしょう。9日(日)は雨が降り、東京都心の最高気温は13℃と今シーズン最も低くなる可能性があります。今日7日関東は広く晴天も昼頃から北風強まる今日7日は関東では広く晴れて、天気の崩れはないでしょう。最高気温は20℃前後で、平年を上回りそう