ウエルスアドバイザーは６日付で、ＳＹＳホールディングスの投資判断「オーバーウエート」を継続した。想定株価レンジは６８０−８８０円としている。製造業や金融向けソフト・システムを展開する同社について、２６年７月期は２ケタ増益に回帰すると見通している。積極的なＭ＆Ａ（企業の合併・買収）による好循環を背景に、中期経営計画（２８年７月期まで）の営業利益目標（１５億円）の上ブレも視野に入れた。