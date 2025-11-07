大津支局長山崎光祥琵琶湖の幸を代表するサケ科の高級魚「ビワマス」（体長３０〜７０センチ）。おいしさと銀(ぎん)鱗(りん)の美しさから「琵琶湖の宝石」とも称される。今夏には国際学術誌で琵琶湖固有の新種と認められており、興味をひかれ、滋賀県長浜市の「山本屋魚(うお)濱(はま)」を訪ねた。鮮度自慢の刺し身、口の中でとろけるおいしさビワマスはアユやエビなどを食べ、上質な脂を蓄えている。山本屋魚濱は契約漁師が