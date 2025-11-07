鈴木憲和農相は7日の閣議後記者会見で、中国による東京電力福島第1原発処理水海洋放出に伴う日本産水産物の輸入停止を巡り、冷凍ホタテ約6トンが5日に中国へ向けて出荷されたと明らかにした。10日にはナマコも発送予定だと説明した。