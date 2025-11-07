中国は2026年に宇宙貨物船「天舟10号」、有人宇宙船「神舟22号」「神舟23号」「夢舟1号」の4回の飛行ミッションを実施する計画だ。このうち、「夢舟1号」とそれを打ち上げるキャリアロケット「長征10号A」はいずれも初飛行となることが、中国有人宇宙事業弁公室への取材で分かった。中国有人宇宙事業弁公室は1日、4回の飛行ミッションのロゴデザイン募集を開始した。計画によると、来年は文昌宇宙発射場から天舟10号と夢舟1号を打