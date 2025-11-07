6日午後、五城目町大川西野の民家敷地でクマ1頭が目撃されました。付近には五城目高校や大型スーパーなどがあり、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと6日午後3時半ごろ、五城目町大川西野字西野の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、付近に住む70代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。付近には五城目高校や大型スーパーなどがあります。警察は住