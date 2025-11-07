6日夕方、秋田市新屋の民家の敷地内でクマが目撃されました。近くには日新小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、6日午後4時半ごろ、秋田市新屋栗田町の民家敷地内のカキの木にクマ1頭がのぼっているのを、50代の男性が付近の道路から目撃しました。クマの体長は約50センチだということです。日新小学校までは約100メートルです。日新小学校の近くでは6日午後1時ごろにもクマの目