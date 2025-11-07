今年7月、岡山県津山市の住宅に侵入し、靴を盗んだとして、津山市の会社員の男がきのう（6日）逮捕されました。 住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されたのは、津山市日上の会社員の男（33）です。警察によりますと、男は、今年7月29日午前2時55分から3時5分ごろまでの間、津山市の女子大学生（22）の住宅に侵入し、靴3足（時価合計4500円相当）を盗んだ疑いがもたれています。住宅の玄関ドアは、鍵がかかっていない状態だったというこ