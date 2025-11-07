警察によりますと山形県米沢市の温泉旅館滑川温泉福島屋旅館にクマが居座っているということです。 【写真を見る】“フロントが壊されている音がする”温泉旅館 館内にクマ居座る 関係者によりますとクマはフロント付近にいるとみられ、物を壊す音などが聞こえるということです。 この温泉旅館は冬季休業となっていて、クマが建物に侵入したとき従業員が複数人いたということです。