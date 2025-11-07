現地11月６日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第４節で、複数の日本人選手を擁するスコットランド王者セルティックが、デンマークの強豪ミッティランと敵地で対戦。１−３で完敗し、今大会１勝１分２敗となった。33分に先制点を許すと、35分、41分にも失点。短時間のうちに３点ものビハインドを負った。その後、ハーフタイム明けに前田大然、69分に旗手怜央を投入し、状況の打開を目指したものの、反撃は81分